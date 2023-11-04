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09:55, 4 ноября 2023Путешествия

Около ста российских туристов застряли на китайской таможне

Около ста российских туристов застряли на таможне Китая из-за ситуации на Амуре
СюжетВизы в Европу:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Около ста российских туристов застряли на китайской таможне из-за непростой ситуации на реке Амур. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«В связи с гидрологической обстановкой на пограничной реке Амур и переходом на осуществление перевозок судами на воздушной подушке ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск — Хэйхэ 4 ноября остается непростой», — рассказали в ведомстве и добавили, что в настоящий момент на пункте пропуска Хэйхэ находится порядка ста российских граждан.

В министерстве добавили, что правительство Амурской области поддерживает контакт с китайскими властями в Хэйхэ. Российских туристов попросили в период выходных и праздников воздержаться от покупки билетов в Хэйхэ без острой необходимости.

Ранее стало известно, что россиянам начали задерживать визы в Китай из-за ранее совершенных поездок в Турцию. Уточнялось, что в некоторых случаях срок проверки документов увеличивался до двух месяцев.

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      Олег Давыдов
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