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12:41, 5 ноября 2023Россия

190 тысяч человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ в первый день

Более 190 тысяч человек посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ в первый день

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Более 190 тысяч человек посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ в первый день, 4 ноября. Такие данные приводятся на сайте мероприятия.

«На выставке состоялись концерты, образовательные мероприятия, открытия новых павильонов и презентации», — указано в сообщении.

Кроме того, открылись экспозиции всех 89 регионов России, а также министерств, крупнейших компаний и госкорпораций. Первый день завершило шоу «Портал в будущее», в котором приняли участие Лариса Долина, Юлианна Караулова, SHAMAN и Наталья Подольская.

Ранее посетители мероприятия поделились своими впечатлениями от масштабов форума. Они отметили, что чувствуют гордость за свою страну и обязательно посетят выставку еще раз.

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      Зарина Дзагоева
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