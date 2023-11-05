190 тысяч человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ в первый день

Более 190 тысяч человек посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ в первый день

Более 190 тысяч человек посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ в первый день, 4 ноября. Такие данные приводятся на сайте мероприятия.

«На выставке состоялись концерты, образовательные мероприятия, открытия новых павильонов и презентации», — указано в сообщении.

Кроме того, открылись экспозиции всех 89 регионов России, а также министерств, крупнейших компаний и госкорпораций. Первый день завершило шоу «Портал в будущее», в котором приняли участие Лариса Долина, Юлианна Караулова, SHAMAN и Наталья Подольская.

Ранее посетители мероприятия поделились своими впечатлениями от масштабов форума. Они отметили, что чувствуют гордость за свою страну и обязательно посетят выставку еще раз.