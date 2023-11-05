Арестович признался во лжи украинцам о быстрой победе над Россией ради выживания

Экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признался, что лгал украинцам о том, что Вооруженные силы страны (ВСУ) смогут одержать быструю победу над Россией. Он объяснил в своем Telegram-канале, что такая иллюзия была нужна, чтобы выжить.

«Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. Но зато я не бегаю от этой ответственности. Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше», — написал Арестович.