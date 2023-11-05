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11:34, 5 ноября 2023Мир

Армия Израиля запустила ракету-перехватчик в сторону Ливана

Армия Израиля запустила ракету-перехватчик по цели, пересекшей границу из Ливана

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Израильская армия запустила ракету-перехватчик по цели, которая следовала со стороны Ливана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ракета-перехватчик была запущена в сторону подозрительной цели, которая пересекла границу из Ливана в Израиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выпуску противоракеты предшествовало объявление воздушной тревоги на севере Израиля.

Ранее ливанское движение «Хезболла» сообщило об обстреле израильской пехоты у границы Ливана. По данным «Хезболлы», бойцы движения обнаружили подразделения израильской пехоты в окрестностях района Аль-Маликия. Замеченные солдаты Израиля были немедленно обстреляны отрядами «Хезболлы». В ответ на обстрел израильской территории ЦАХАЛ нанес удары по объектам ливанской шиитской группировки.

Варвара Кошечкина
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