Армия Израиля заявила о полном окружении Газы и выходе к морю

Армия обороны Израиля заявила, что полностью окружила Газу и вышла к морю

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что военные полностью окружили город Газа и вышли к морю, передает ТАСС.

«Сегодня силы Армии обороны Израиля окружили город Газа, они дошли до прибрежной полосы с юга Газы и окружили город», — отметил офицер.

По словам Хагари, сегодня анклав разделен на северную и южную части, при этом военные допускают работу гуманитарного коридора, чтобы жители могли передвигаться и эвакуироваться на юг.

Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что израильская армия продолжит атаковать северную часть сектора и город Газа.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля обнаружила на севере сектора Газа «множество точек доступа» в подземные туннели движения ХАМАС.

Сухопутные силы, ВВС и ВМС страны атаковали свыше 2,5 тысячи «террористических целей» в секторе Газа с момента начала наземных операций 7 октября. По данным пресс-службы, «войска ЦАХАЛ уничтожают террористов в ближнем бою и направляют самолеты для нанесения ударов по террористической инфраструктуре ХАМАС, складам оружия, наблюдательным пунктам и центрам управления» в секторе Газа.