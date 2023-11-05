Белоусов раскрыл реакцию Запада на удержавшуюся в условиях санкций Россию

Вице-премьер Белоусов: Запад шокирован удержавшейся в условиях санкций Россией

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что Запад шокирован тем, как РФ удержалась в условиях санкций. Их реакцию он раскрыл, выступая на просветительском марафоне «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», передают «Ведомости».

При этом Белоусов заметил, что Россия начала укреплять экономический суверенитет и создавать все элементы для его обеспечения. В то же время премьер подчеркнул, что суверенитет не является самоизоляцией. По его мнению, это способность реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития в условиях меняющегося мира.

Ранее Белоусов рассказал, что правительство ведет подготовку новой стратегии внешнеэкономической деятельности страны, документ будет готов в течение двух месяцев. По его словам, в последнее время наблюдается взрывной рост системных рисков и неопределенности в мире. Он отметил, что этот процесс идет достаточно явно, начиная с кризиса 2009-2010 годов, существенно ускорился в 2020-2021 годах и сегодня стал уже абсолютно очевидным.