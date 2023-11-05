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17:42, 5 ноября 2023Спорт

Буре объяснил отказ от американского паспорта

Павел Буре объяснил отказ от паспорта США нежеланием разрываться между странами

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» и призер Олимпиад в составе сборной России Павел Буре объяснил отказ от американского паспорта. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист заявил, что во времена выступления в НХЛ ему приходилось жить на две страны. После окончания спортивной карьеры он понял, что не хочет разрываться между двумя государствами. «Ну зачем? Мне больше нравится быть у себя дома в России», — подчеркнул Буре.

Форвард отказался от американского гражданства в 2016 году. Информация об этом была опубликована в Федеральном регистре США.

Буре выступал в НХЛ с 1991 года на протяжении 12 сезонов. Играл за «Ванкувер», «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2012 году форвард был включен в Зал славы лиги. В составе сборной России Буре завоевывал серебряные и бронзовые медали на Олимпиаде-1998 и Играх-2002 соответственно.

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      Анастасия Борисова
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