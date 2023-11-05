Число поездок россиян на автомобилях в Европу из-за запрета сократилось вдвое

РБК: число поездок россиян на машине в Европу сократилось на 45 процентов

Число поездок российских граждан на автомобилях в страны Европы, которые в сентябре ввели запрет на въезд машин с номерами РФ, в третьем квартале 2023 года сократилось почти вдвое (на 45 процентов) в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ.

Отмечается, что в июле — сентябре текущего года россияне въезжали в Шенгенскую зону на авто через шесть европейских государств, имеющих общую сухопутную границу с Россией. Речь идет о Финляндии, Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Норвегии. В общей сложности за это время российская статистика зафиксировала 378,8 тысячи таких поездок. При этом годом ранее их было 684,4 тысячи.

Между тем, несмотря на ограничения, в третьем квартале 2023-го в две европейские страны россияне все же ездили на машине чаще, чем год назад. Так, в частности, в Польшу в этот период граждане РФ совершили 61,7 тысячи поездок — на 35 процентов больше к прошлому году (45,7 тысячи).

Тем временем в Норвегию, где запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией в третьем квартале еще не заработал, количество поездок возросло на 23 процента — до 10,3 тысячи (8,4 тысячи в 2022 году).

Ранее стало известно, что власти Латвии введут запрет на нахождение в стране машин с российскими номерами с 14 февраля 2024 года. Соответствующие правки в закон были внесены 2 ноября.