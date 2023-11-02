Латвия введет запрет на нахождение в стране российских машин

Власти Латвии запретят нахождение в стране российских машин с февраля 2024 года

Власти Латвии введут запрет на нахождение в стране машин с российскими номерами с 14 февраля 2024 года. Соответствующие правки в закон были внесены 2 ноября, сообщает Delfi.

Согласно изменениям, владельцы автомобилей с номерами РФ должны будут зарегистрировать транспортные средства в Латвии либо вывезти их из государства не позднее 14 февраля. После указанной даты использование российских машин в стране будет разрешено лишь при транзите.

При этом, уточняет издание, для пересечения Латвии на машине путешественникам нужно будет предоставить информацию о транспортном средстве, водителе и времени пребывания — оно не может превышать 24 часов. В случае нарушения правил автомобиль будет конфискован.

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев предупредил россиян о рисках изъятия личных вещей при въезде в Германию. По его словам, немцы неизменно ссылаются на положения регламента Совета ЕС №833/2014, который запрещает продавать, ввозить или перемещать на территорию стран ЕС определенные категории товаров и грузов, способных «приносить России значительный доход».