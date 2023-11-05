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22:41, 5 ноября 2023Спорт

Ферстаппен выиграл последний спринт сезона в «Формуле-1»

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бразилии

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Гонщик команды «Формулы-1» Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бразилии. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования прошли на автодроме Интерлагос в Сан-Паулу и стали последним спринтом в сезоне «Формулы-1». Победа стала для пилота 17-й в сезоне. На втором месте расположился пилот McLaren Ландо Норрис. Третье место занял испанец Фернандо Алонсо из Aston Martin.

26-летний Ферстаппен обновил рекорд по количеству выигранных Гран-при за один год, установленный в конце октября на соревнованиях в Мексике. Победа в Бразилии стала для нидерландца 52-й за время выступления в «Формуле-1».

Ферстаппен — двукратный чемпион «Формулы-1». Он одержал победу в сезонах 2021 и 2022 года. В этом сезоне спортсмен также досрочно стал чемпионом.

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      Анастасия Борисова
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