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12:07, 5 ноября 2023Мир

Глава МВД Уругвая ушел в отставку после крупного скандала

Глава МВД Уругвая Хебер ушел в отставку после выдачи паспорта наркоторговцу

Фото: Leonid Andronov / Shutterstock / Fotodom

Глава Министерства внутренних дел Уругвая Луис Альберто Хебер ушел в отставку после выдачи паспорта крупному наркоторговцу. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, президент Уругвая Луис Альберто Локалле принял отставку Хебера после того, как общественность узнала о том, что паспорт страны в 2021 году получил наркоторговец Себастьян Марсет.

Документ ему выдали после задержания в ОАЭ с поддельным паспортом другого государства, после этого он беспрепятственно покинул Дубай и скрывается до сих пор.

Также в отставку были отправлены министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо и помощник президента Роберто Лафлуф. Происходящее в стране Луис Локалле описал как «политическую проблему, у которой есть политическое решение».

Ранее сообщалось, что советник премьер-министра Италии Джорджи Мелони Франческо Тало подал в отставку после ее беседы с Вованом и Лексусом.

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      Марк Леонов
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