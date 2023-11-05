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10:07, 5 ноября 2023Спорт

Игроки НХЛ обновили рекорд лиги по числу заброшенных за день шайб

Игроки НХЛ забросили за день 114 шайб и обновили рекорд лиги по этому показателю

Фото: Ibraheem Abu / Unsplash

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) обновлен рекорд по числу заброшенных за игровой день шайб. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети X.

В субботу, 4 ноября, в лиге прошло 15 матчей, в которых суммарно хоккеисты оформили 114 голов с учетом успешных бросков в сериях буллитов. Предыдущий рекорд держался с 29 апреля 2022 года, когда за день были заброшены 104 шайбы.

Наиболее результативными получились восемь встреч. «Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Оттаву Сенаторс» со счетом 6:4, а «Сент-Луис Блюс» — «Монреаль Канадиенс» 6:3, «Баффало Сейбрс» обыграло «Торонто Мейпл Лифс» 6:4, а «Детройт Ред Уингс» — «Бостон» 5:4, «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:4 в серии буллитов, а «Калгари Флеймс» над «Сиэтл Кракен» 6:3 в основное время, «Питтсбург Пингвинс» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» 10:2, «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш» 7:0.

Из 114 шайб восемь забросили россияне: Никита Кучеров отличился за «Тампу», Алексей Торопченко — за «Сент‑Луис», Дмитрий Воронков — за «Коламбус», Дмитрий Орлов — за «Каролину», Никита Зайцев помог победить «Чикаго», Артемий Панарин продлил результативную серию в составе «Рейнджерс», а Евгений Малкин оформил дубль в составе «Питтсбурга».

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      Ксения Курашкина
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