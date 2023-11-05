Израиль заявил о готовности перейти в наступление на северной границе

Генштаб: Израиль в любой момент готов перейти в наступление на северной границе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова в любой момент перейти к наступательным действиям на северной границе страны, заявил начальник Генштаба Герци Халеви. Об этом пишет ТАСС.

При посещении штаба Северного командования он уточнил, что оборона с этой стороны государства крепка. В свете продолжающихся обстрелов израильской территории со стороны Ливана он указал, что израильские военные готовы к разному повороту событий.

«Мы готовы в любой момент перейти в атаку на севере, мы понимаем, что это может произойти, и мы верим, что оборона здесь крепка», — подчеркнул Халеви.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что северная граница страны хорошо подготовлена как к обороне, так и к нападению. По его словам, армия может нанести точные удары по источникам обстрела со стороны «Хезболлы».