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14:47, 5 ноября 2023Россия

Минобороны заявило об отражении двух атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны: на купянском направлении отражены две атаки ВСУ и поражены САУ Krab
СюжетМинобороны:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

За минувшие сутки на купянском направлении российские военнослужащие отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаки украинских штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника. Активные боевые действия развивались в районе села Синьковка Харьковской области.

Также, отметили в Минобороны, было нанесено поражение по 14-й, 32-й, 67-й механизированным бригадам ВСУ и 103-й бригаде теробороны. В результате противник потерял две боевые бронированные машины и два автомобиля, а потери среди живой силы составили свыше 30 военных.

В российском оборонном ведомстве добавили, что российские военные также поразили самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab и «Гвоздика».

Ранее сообщалось, что Российская армия нанесла поражение двум бригадам ВСУ на херсонском направлении. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов. Также средства ПВО перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Варвара Кошечкина
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