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08:38, 5 ноября 2023Россия

Мошенник позвонил жертве 1145 раз за семь минут и побил рекорд настойчивости

Самый настойчивый по итогам октября мошенник звонил жертве 1145 раз за 7 минут

Фото: PxHere

Абонент «Билайна» столкнулся с очень упорным мошенником, который за семь минут совершил 1145 попыток до него дозвониться. Злоумышленник побил рекорд, став самым настойчивым по итогам октября, хотя связаться с жертвой ему так и не удалось, рассказал директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов, передает РИА Новости.

Семь минут — самая долгая атака телефонных мошенников за весь предыдущий месяц, отметил Алферов. По его словам, антифрод-система «Билайна» помогла 34 тысячам пользователей защититься за этот период от звонков злоумышленников.

Представитель «Вымпелкома» объяснил, как действуют телефонные мошенники: чаще всего они производят автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров. Обычно они переключаются на следующего пользователя, когда им не удается дозвониться, но некоторые начинают испытывать защиту на прочность.

Ранее прокуратура предупредила россиян о новой схеме телефонного мошенничества. Звонящие пытаются похитить средства у граждан под видом их декларирования, уже известно о случаях крупного хищения, например, в размере 1,2 миллиона рублей.

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      Александра Синицына
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