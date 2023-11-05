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23:27, 5 ноября 2023Мир

Стало известно о планах Израиля переселить сотни тысяч людей из Газы

NYT: власти Израиля тайно ищут помощь в переселении сотен тысяч жителей из Газы

Фото: IDF / Reuters

Власти Израиля тайно пытаются получить международную поддержку по вопросу переселения сотен тысяч жителей из сектора Газа. Об этом написала газета New York Times, сославшись на неназванных дипломатов.

Источники NYT уточнили, что в последние недели Израиль тайно искал международную помощь для переселения нескольких сотен тысяч мирных жителей из сектора Газа в Египет. Большинство партнеров, среди которых США и Великобритания, уже ответили отказом на это предложение, поскольку «такое массовое переселение рискует обрести постоянный характер».

Сами палестинцы также выступили против этой идеи: по их мнению, таким образом Израиль пытается навсегда выселить более двух миллионов человек из сектора Газа.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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