В США заявили о нежелании конфликта с Ираном

Блинкен заявил о нежелании США конфликта с Ираном и защите военных в регионе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе неанонсированного визита в Ирак прокомментировал отношения страны с Ираном. Его выступление транслировал телеканал Sky News.

Блинкен подчеркнул, что США не ищут конфликта с Ираном, однако намерены предпринять все меры для защиты своих военных на Ближнем Востоке.

«Было крайне важно сделать очень четкое послание тем, кто стремится извлечь пользу из текущего конфликта в Газе, а также попытается создать угрозу нашим военнослужащим здесь или где-либо еще в регионе: не делайте этого», — заявил он.

По словам чиновника, в ходе переговоров с представителями властей Ирака он назвал атаки «проиранских сил» на военные базы США на Ближнем Востоке «абсолютно неприемлемыми».

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.