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22:49, 5 ноября 2023Мир

В США заявили о нежелании конфликта с Ираном

Блинкен заявил о нежелании США конфликта с Ираном и защите военных в регионе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен . Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе неанонсированного визита в Ирак прокомментировал отношения страны с Ираном. Его выступление транслировал телеканал Sky News.

Блинкен подчеркнул, что США не ищут конфликта с Ираном, однако намерены предпринять все меры для защиты своих военных на Ближнем Востоке.

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«Было крайне важно сделать очень четкое послание тем, кто стремится извлечь пользу из текущего конфликта в Газе, а также попытается создать угрозу нашим военнослужащим здесь или где-либо еще в регионе: не делайте этого», — заявил он.

По словам чиновника, в ходе переговоров с представителями властей Ирака он назвал атаки «проиранских сил» на военные базы США на Ближнем Востоке «абсолютно неприемлемыми».

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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