На обновление трассы Новороссийск — Керчь выделят сотни миллионов рублей

Правительство РФ выделит 611,1 миллиона рублей на трассу Новороссийск — Керчь

Правительство России выделит сотни миллионов рублей на обновление федеральной трассы Новороссийск — Керчь. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«В 2023 году на обеспечение ускоренного финансирования строительства и реконструкции федеральной автотрассы А-290 Новороссийск — Керчь будет выделено 611,1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В кабмине рассказали, что средства направят из правительственного резервного фонда. Больше половины от указанной суммы (321,1 миллиона рублей) пойдет на реконструкцию участка длиной 27 километров в Краснодарском крае, что позволит увеличить транспортную доступность морского порта Тамань.

Остальная часть денег будет выделена на строительство транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы с целью снижения количества аварий и предотвращения пробок на этом участке.

Ранее, в октябре, подмосковные власти собрались построить новую трассу на северо-востоке региона. Речь идет о 39-километровой Восточной хорде — она должна соединить Ярославское шоссе и трассу М-12.