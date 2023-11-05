Стало известно о разногласиях в избирательном штабе Байдена из-за Израиля

Axios: в избирательном штабе Байдена возникли разногласия из-за помощи Израилю

В избирательном штабе президента Соединенных Штатов Джо Байдена возникли разногласия из-за поддержки Израиля. Часть команды считает, что американские власти потворствуют «безнравственному нападению на палестинцев», пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Как утверждается, демократы старшего поколения занимают произраильскую позицию. При этом молодые сотрудники избирательного штаба Байдена склонны «выражать больше сочувствия положению палестинцев».

«Часть политической команды президента Байдена находится в смятении по поводу войны между Израилем и ХАМАС», — говорится в сообщении.

По информации авторов статьи, некоторые спонсоры Демократической партии Штатов звонят и отправляют электронные письма сотрудникам комитета, выражая свое возмущение политикой американских властей. Также говорится о том, что один из сотрудников заявил порталу, что рассматривает возможность ухода в отставку из-за решительной поддержки Джо Байденом Израиля.

Ранее издание Politico написало, что демократы в Конгрессе США обсуждают возможные меры для «наказания» Израиля, если он не изменит тактику нанесения ударов по сектору Газа. В материале уточняется, что администрация президента Штатов потребовала от властей Израиля объяснить причины удара по густонаселенному лагерю беженцев Джебалия на севере Газы.

2 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался давать оценку действиям Израиля в секторе Газа. По его словам, Вашингтон рассчитывает на то, что Израиль будет соблюдать законы войны в случаях проведения военных операций.