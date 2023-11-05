Назван возможный мотив удерживающего ребенка в заложниках в аэропорту мужчины

DPA: мотивом действий мужчины в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке

Мотивом действий вооруженного мужчины, прорвавшегося в аэропорт Гамбурга и удерживающего четырехлетнего ребенка в машине на взлетно-посадочной полосе, возможно стал спор об опеке. Об этом со ссылкой на полицейского представителя сообщило агентство DPA, передает ТАСС.

По информации полиции, удерживаемый мужчиной ребенок 4 ноября был вместе с мамой в немецком городе Штаде. Существует версия, что отец мог силой забрать его, усадить в машину и после этого поехать в аэропорт.

В настоящий момент злоумышленник забаррикадировался в машине вместе с ребенком, полиции удалось установить с ним контакт. По словам правоохранителей, беседа ведется на турецком языке. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, а также психологи.

Ранее сообщалось, что ворвавшийся на территорию аэропорта Гамбурга мужчина попытался устроить поджог на взлетно-посадочной полосе. Он выбросил из автомобиля две бутылки с горючей смесью.