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02:41, 5 ноября 2023Мир

Назван возможный мотив удерживающего ребенка в заложниках в аэропорту мужчины

DPA: мотивом действий мужчины в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Мотивом действий вооруженного мужчины, прорвавшегося в аэропорт Гамбурга и удерживающего четырехлетнего ребенка в машине на взлетно-посадочной полосе, возможно стал спор об опеке. Об этом со ссылкой на полицейского представителя сообщило агентство DPA, передает ТАСС.

По информации полиции, удерживаемый мужчиной ребенок 4 ноября был вместе с мамой в немецком городе Штаде. Существует версия, что отец мог силой забрать его, усадить в машину и после этого поехать в аэропорт.

В настоящий момент злоумышленник забаррикадировался в машине вместе с ребенком, полиции удалось установить с ним контакт. По словам правоохранителей, беседа ведется на турецком языке. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, а также психологи.

Ранее сообщалось, что ворвавшийся на территорию аэропорта Гамбурга мужчина попытался устроить поджог на взлетно-посадочной полосе. Он выбросил из автомобиля две бутылки с горючей смесью.

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