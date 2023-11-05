Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:33, 5 ноября 2023Мир

Вооруженный мужчина попытался устроить поджог в немецком аэропорту

Bild: прорвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина бросил два коктейля Молотова

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Вооруженный мужчина, прорвавшийся в аэропорт немецкого города Гамбург, попытался устроить поджог при помощи двух коктейлей Молотова. Об этом сообщает издание Bild.

Согласно информации городской полиции, неизвестный прорвался на взлетно-посадочную полосу на автомобиле. «Он выбросил из машины две горящие бутылки, "своего рода коктейли Молотова"», — приводит издание слова представителя федеральной полиции Томаса Герберта.

Уточняется, что на место происшествия прибыли пожарные, в целях безопасности они окатили ближайший самолет водой.

Ранее сообщалось, что из-за вооруженного мужчины в аэропорту Гамбурга временно остановили авиасообщение. Позднее стало известно, что злоумышленник может удерживать в заложниках четырехлетнего ребенка.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Корабль получил повреждения при ударе ВСУ по Керчи. Что рассказали в Минобороны об отражении ракетной атаки?

      Арестович признался во лжи украинцам о быстрой победе над Россией

      В США озвучили главный страх Украины из-за ситуации в Израиле

      Сына Кадырова поздравили с назначением на «важную должность»

      Вооруженный мужчина попытался устроить поджог в немецком аэропорту

      Мужчина в аэропорту Гамбурга взял в заложники ребенка

      Роспотребнадзор перечислил способы сохранить здоровье при работе в офисе

      У Большого театра снова собралась очередь за билетами на «Щелкунчика»

      ЦАХАЛ заявил о готовности к обороне и нападению на севере Израиля

      Байден высказался о прогрессе в вопросе гуманитарных пауз в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости