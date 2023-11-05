Вооруженный мужчина попытался устроить поджог в немецком аэропорту

Bild: прорвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина бросил два коктейля Молотова

Вооруженный мужчина, прорвавшийся в аэропорт немецкого города Гамбург, попытался устроить поджог при помощи двух коктейлей Молотова. Об этом сообщает издание Bild.

Согласно информации городской полиции, неизвестный прорвался на взлетно-посадочную полосу на автомобиле. «Он выбросил из машины две горящие бутылки, "своего рода коктейли Молотова"», — приводит издание слова представителя федеральной полиции Томаса Герберта.

Уточняется, что на место происшествия прибыли пожарные, в целях безопасности они окатили ближайший самолет водой.

Ранее сообщалось, что из-за вооруженного мужчины в аэропорту Гамбурга временно остановили авиасообщение. Позднее стало известно, что злоумышленник может удерживать в заложниках четырехлетнего ребенка.