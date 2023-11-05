В Кремле пригрозили отреагировать на вмешательство США в дела России

Песков заявил, что Россия отреагирует на вмешательство США во внутренние дела

Россия отреагирует на вмешательство США во внутренние дела, пригрозил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент опубликован в Telegram.

«Мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. То, к чему мы не проявляли должного внимания раньше, сейчас мы на это реагируем непримиримо абсолютно», — заявил официальный представитель Кремля.

По его словам, это чувствуется и по настрою президента России Владимира Путина, а также по тем командам, которые он дает. Конечно, это все будет реализовываться, пообещал Песков.

Ранее пресс-секретарь высказался о контактах Путина и Байдена. Он подчеркнул, что для этого должны вызреть определенные условия и это должно быть при обоюдном желании и готовности.