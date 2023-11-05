Появились подробности о захватившем ребенка в аэропорту мужчине
Полиция продолжает вести переговоры с вооруженным мужчиной, захватившим в заложники ребенка в аэропорту Гамбурга. Появившиеся подробности сообщает РИА Новости.
Уточняется, что авиагавань все еще закрыта из-за происходящего. Чрезвычайная ситуация сохраняется.
Ранее сообщалось, что ворвавшийся на территорию аэропорта Гамбурга мужчина попытался устроить поджог на взлетно-посадочной полосе. Он выбросил из автомобиля две бутылки с горючей смесью.
В настоящий момент злоумышленник забаррикадировался в машине вместе с ребенком, полиции удалось установить с ним контакт. По словам правоохранителей, беседа ведется на турецком языке. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, а также психологи. Возможной причиной произошедшего назван спор об опеке.