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11:49, 5 ноября 2023Путешествия

Появились подробности о захватившем ребенка в аэропорту мужчине

Полиция Гамбурга продолжает переговоры с вооруженным мужчиной в аэропорту

Фото: Unsplash

Полиция продолжает вести переговоры с вооруженным мужчиной, захватившим в заложники ребенка в аэропорту Гамбурга. Появившиеся подробности сообщает РИА Новости.

Уточняется, что авиагавань все еще закрыта из-за происходящего. Чрезвычайная ситуация сохраняется.

Ранее сообщалось, что ворвавшийся на территорию аэропорта Гамбурга мужчина попытался устроить поджог на взлетно-посадочной полосе. Он выбросил из автомобиля две бутылки с горючей смесью.

В настоящий момент злоумышленник забаррикадировался в машине вместе с ребенком, полиции удалось установить с ним контакт. По словам правоохранителей, беседа ведется на турецком языке. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, а также психологи. Возможной причиной произошедшего назван спор об опеке.

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      Зарина Дзагоева
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