Представитель SHAMAN объяснил инцидент с красной кнопкой на концерте

Инцидент с красной кнопкой на концерте SHAMAN был частью шоу

Представитель российского певца Ярослава Дронова (SHAMAN) назвал инцидент с красной кнопкой на его концерте частью шоу. Произошедшее директор музыканта Александр Качан объяснил в беседе с изданием «Подъем».

«Часть шоу — красная кнопка, это реквизит сценический, она ненастоящая», — заявил он.

Речь идет о сольном концерте музыканта в Санкт-Петербурге, где он нажал на символическую «красную кнопку». Она находилась в черном чемодане. Во время исполнения слов «я русский» SHAMAN нажал на кнопку, после чего на сцене вспыхнули огненные фейерверки.