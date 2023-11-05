Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул

Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines

Россиянин, спланировавший путешествие в Мексику с женой, потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines в Стамбул. Об этом он рассказал в беседе с MSK1.RU.

Так, Артур из Москвы приобрел билеты на самолет за восемь месяцев до вылета, который должен был состояться 4 ноября из Внуково. Предполагалось, что из Стамбула супруги доберутся до Мехико стыковочным рейсом.

«Я собирался по Мексике путешествовать, а там у меня все билеты невозвратные. Два перелета, и оба я покупал через агрегатора в России, и они билеты не возвращают. Половина отелей в связи с тем, что вышли сроки бесплатного возврата, тоже не вернут деньги», — объяснил турист.

При этом, пожаловался Артур, авиакомпания не предложила способов решения проблемы. Приобрести новые билеты не удалось, поскольку эконом-класс на ближайших рейсах был распродан.

Ранее другой российский турист передумал лететь в Египет в последний день, отменил покупку и пошел под суд. Юрист заявил, что в последний момент клиент отказался лететь, а также отменил транзакцию, все еще находившуюся в обработке. Вскоре он перестал выходить на связь, заблокировав номер менеджера.