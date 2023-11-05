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00:38, 5 ноября 2023Россия

Шойгу заявил об эффективности действий разведки в ходе СВО

Министр обороны РФ Шойгу: разведка эффективно действует в ходе СВО на Украине
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что разведка эффективно действует в ходе специальной военной операции на Украине и успешно решает поставленные задачи. Его слова опубликованы в Telegram-канале ведомства.

По его словам, российские разведчики всегда «честно и мужественно выполняли свой долг, своевременно добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов нашей страны».

Ранее Шойгу вручил высшие государственные награды и именное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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