Снятый армией Израиля фильм о бесчинствах ХАМАС покажут продюсерам Голливуда

Jerusalem Post: снятый армией Израиля фильм о ХАМАС покажут продюсерам Голливуда

Снятый Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) фильм о бесчинствах ХАМАС в отношении жителей прилегающих к сектору Газа районов Израиля будет показан продюсерам Голливуда в Соединенных Штатах. Об этом пишет газета Jerusalem Post (JP).

По данным издания, показ был организован рядом голливудских евреев, в том числе лауреатом премии Оскар Гаем Наттивом. Отмечается, что картина длится около 40 минут, в ней показаны «жестокие и очень тяжелые графические изображения».

Зрителей попросили не брать с собой мобильные телефоны. В США состоятся два показа фильма: один в Лос-Анджелесе, другой в Нью-Йорке. При этом ранее он уже был представлен дипломатам и представителям международных СМИ.

Ранее в ноябре премьер Малайзии Анвар Ибрагим в ходе совместной пресс-конференции с японским коллегой Фумио Кисидой сравнил разрушения в секторе Газа с ущербом от атомной бомбардировки Хиросимы.

