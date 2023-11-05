Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 5 ноября 2023Мир

Снятый армией Израиля фильм о бесчинствах ХАМАС покажут продюсерам Голливуда

Jerusalem Post: снятый армией Израиля фильм о ХАМАС покажут продюсерам Голливуда

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Снятый Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) фильм о бесчинствах ХАМАС в отношении жителей прилегающих к сектору Газа районов Израиля будет показан продюсерам Голливуда в Соединенных Штатах. Об этом пишет газета Jerusalem Post (JP).

По данным издания, показ был организован рядом голливудских евреев, в том числе лауреатом премии Оскар Гаем Наттивом. Отмечается, что картина длится около 40 минут, в ней показаны «жестокие и очень тяжелые графические изображения».

Зрителей попросили не брать с собой мобильные телефоны. В США состоятся два показа фильма: один в Лос-Анджелесе, другой в Нью-Йорке. При этом ранее он уже был представлен дипломатам и представителям международных СМИ.

Ранее в ноябре премьер Малайзии Анвар Ибрагим в ходе совместной пресс-конференции с японским коллегой Фумио Кисидой сравнил разрушения в секторе Газа с ущербом от атомной бомбардировки Хиросимы.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский разочаровался из-за возможной отмены визита в Израиль

      Найдено научное объяснение симпатии к определенным людям

      Снятый армией Израиля фильм о бесчинствах ХАМАС покажут продюсерам Голливуда

      Менеджер Махачева прокомментировал новость о реванше с Оливейрой в январе

      В Малайзии разрушения в Газе сравнили с ущербом от бомбардировки Хиросимы

      Выборы в местные органы власти начались в Молдавии

      В России предложили легализовать для пассажиров частные железные дороги

      Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ

      Губернатор рассказал об обстрелах Белгородской области за сутки

      Игроки НХЛ обновили рекорд лиги по числу заброшенных за день шайб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости