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00:44, 5 ноября 2023Мир

Стала известна дата встречи главы МИД Турции с Блинкеном

Встреча главы МИД Турции Фидана с Блинкеном запланирована на 6 ноября
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном запланирована на понедельник, 6 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомства Турции.

Отмечается, что на переговорах Блинкен планирует обсудить с Фиданом ситуацию в секторе Газа и региональные проблемы. Также состоится обмен мнениями по двусторонним отношениям, сообщили в ведомстве.

3 ноября Блинкен прибыл в Израиль с визитом, чтобы защитить мирных палестинцев. Дипломат также посетит Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС следует частично приостановить боевые действия, чтобы дать время освободить заложников, удерживаемых боевиками группировки в секторе Газа, а не полностью прекращать огнь.

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