Суд арестовал подозреваемого в покушении на начальника судебных приставов Рязани

Подозреваемый в покушении на главу судебных приставов Рязани заключен под стражу

Советский районный суд Рязани арестовал Сергея Ананикяна, подозреваемого в покушении на Сергея Калужского, начальника службы судебных приставов по Рязани и Рязанской области. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что заседание суда прошло в закрытом режиме. Предварительное следствие не завершено, поэтому сведения по делу разглашать запрещено. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, — заявила судья. — Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря включительно».

35-летний глава службы судебных приставов Сергей Калужский возвращался домой с работы и получил от неизвестного три выстрела — в голову, живот и грудь. Стрелок скрылся с места преступления, спасти пострадавшего медикам не удалось.

Ранее в ноябре стало известно, что в Рязани задержали подозреваемого в покушении на главу службы судебных приставов по региону. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.