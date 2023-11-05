Ученые назвали причину разбитости и усталости после ночного сна

ScienceDirect: усталость после ночного сна может быть связана с депрессией

Специалисты Керманшахского университета медицинских наук заявили, что усталость и разбитость после ночного сна может быть признаком тревожного и депрессивного расстройств. Результаты исследования ученые опубликованы в издании ScienceDirect.

Ряд людей после полноценного ночного сна ощущают утомление, снижение внимания и апатию, несмотря на то, что мозг и тело находились в состоянии покоя. Такое необычное явление называется парадоксальной бессонницей.

При достаточном количестве отдыха человек чувствует себя так, будто не спал всю ночь. Люди, страдающие парадоксальной бессонницей, могут запомнить детали окружающей обстановки ночью с точностью человека, который бодрствовал.

Причина возникновения такой бессонницы пока не установлена. Ученые предположили, что негативная обстановка для сна (яркий свет, шумы) и употребление кофеина могут спровоцировать это состояние.

При этом парадоксальная бессонница может возникать вследствие заболеваний психики — тревожного и депрессивного расстройств. Эти заболевания могут сопровождаться чрезмерной активацией нервной системы.

Ученые порекомендовали создать комфортную атмосферу для сна — выключить свет, отказаться от алкоголя и кофе, устранить источники постороннего шума.

Специалисты также подчеркнули важность когнитивно-поведенческой психотерапии. Она основывается на преодолении когнитивных искажений (например, мыслей, убеждений и установок) и улучшении эмоциональной саморегуляции.

Ранее сомнолог Роман Бузунов рассказал, что поздней осенью и зимой людям трудно просыпаться даже в привычное время из-за сокращения светового дня. По его словам, циркадные ритмы можно корректировать. Поздней осенью можно использовать искусственное освещение, чтобы обманывать организм.

Вечером, начиная с пяти часов, можно носить солнцезащитные очки, в семь — закрывать шторы, посоветовал врач. По его словам, мозг будет думать, что наступила ночь.