В Китае отреагировали на угрозы Байдена из-за панголинов

Китай призвал США не вредить репутации Пекина, обвиняя в контрабанде панголинов

США не должны портить репутацию Китаю обвинениями в контрабанде редких панголинов. Об этом заявили в посольстве КНР в Соединенных Штатах, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Пекин исполняет обязательства по защите этого вида млекопитающих, а также препятствует контрабанде и нелегальной торговле панголинами.

По словам собеседника агентства, Пекин планирует укреплять кооперацию с международным сообществом и предпринимать прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, которые находятся под угрозой.

Ранее президент США Джо Байден пообещал спасти от вымирания единственных в мире чешуйчатых млекопитающих — панголинов. Для этого американский лидер распорядился добиваться от КНР прекращения импорта этих животных и использования их в медицинских целях — в том числе под угрозой санкций.