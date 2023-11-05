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02:14, 5 ноября 2023Мир

В Китае отреагировали на угрозы Байдена из-за панголинов

Китай призвал США не вредить репутации Пекина, обвиняя в контрабанде панголинов

Фото: Leah Millis / Reuters

США не должны портить репутацию Китаю обвинениями в контрабанде редких панголинов. Об этом заявили в посольстве КНР в Соединенных Штатах, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Пекин исполняет обязательства по защите этого вида млекопитающих, а также препятствует контрабанде и нелегальной торговле панголинами.

По словам собеседника агентства, Пекин планирует укреплять кооперацию с международным сообществом и предпринимать прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, которые находятся под угрозой.

Ранее президент США Джо Байден пообещал спасти от вымирания единственных в мире чешуйчатых млекопитающих — панголинов. Для этого американский лидер распорядился добиваться от КНР прекращения импорта этих животных и использования их в медицинских целях — в том числе под угрозой санкций.

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