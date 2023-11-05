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12:54, 5 ноября 2023Россия

В Кремле высказались о возобновлении отношений России и США

Пресс-секретарь Песков: отношения РФ и США на нуле, но их придется возобновлять

Фото: Samuel Schroth / Unsplash

Отношения России и США находятся на нуле, но их рано или поздно их придется возобновлять. Об этом сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что именно на США лежит ответственность за сворачивание диалога двух стран, и добавил, что его возобновление важно для обеспечения мировой стабильности.

«Отношения находятся на нуле или даже, я бы сказал, ниже нуля, но все равно, поскольку и мы, и Америка несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, так или иначе со временем нам придется возобновить этот разговор», — высказался Песков.

Ранее президент США Джо Байден рассказал о планах подавить Россию во время второго срока.

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      Марк Леонов
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