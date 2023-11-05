В Крыму появился спрос на бывшие активы украинских олигархов

Инвесторы заинтересовались национализированными активами украинских олигархов

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что инвесторы заинтересовались национализированными активами украинских олигархов на полуострове. О появившемся спросе он сообщил РИА Новости на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Предприятия все хорошие, добротные в подавляющем большинстве, поэтому инвесторам это очень и очень интересно», — отметил Константинов.

Ранее глава парламента Крыма Константинов сообщил, что депутатов Верховной Рады Украины проверят на наличие крымских активов. Он указал, что, в случае выявления у украинских парламентариев соответствующих активов, будет поставлен вопрос об их национализации.