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11:29, 5 ноября 2023Экономика

В Крыму появился спрос на бывшие активы украинских олигархов

Инвесторы заинтересовались национализированными активами украинских олигархов

Фото: Ryan Jacobson / Unsplash

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что инвесторы заинтересовались национализированными активами украинских олигархов на полуострове. О появившемся спросе он сообщил РИА Новости на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Предприятия все хорошие, добротные в подавляющем большинстве, поэтому инвесторам это очень и очень интересно», — отметил Константинов.

Ранее глава парламента Крыма Константинов сообщил, что депутатов Верховной Рады Украины проверят на наличие крымских активов. Он указал, что, в случае выявления у украинских парламентариев соответствующих активов, будет поставлен вопрос об их национализации.

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      Зарина Дзагоева
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