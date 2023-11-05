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14:13, 5 ноября 2023Из жизни

В море у итальянской Сардинии нашли огромный клад с древнеримскими монетами

Археологи нашли огромный клад с древнеримскими монетами в море на Сардинии

Фото: Unsplash

Огромный клад с древнеримскими монетами нашли в море у северо-восточного побережья Сардинии, который может считаться рекордным. Об этом сообщили в министерстве культуры Италии, передает РИА Новости.

По первоначальным подсчетам, археологи обнаружили от 30 до 50 тысяч монет начала IV века нашей эры. Отмечается, что это значительно больше клада, найденного на территории Великобритании в 2013 году. Тогда специалисты нашли свыше 20 тысяч тех же бронзовых монет Римской империи под названием «фоллис».

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«Все монеты находятся в исключительном и редком состоянии сохранности, — заявили в ведомстве. — Только четыре штуки повреждены, хотя и читаемы».

В Минкультуры европейской страны подчеркнули, что «операция по реставрации и сохранению найденных монет и материалов позволят расширить и углубить знания о контексте находок, из которых еще можно получить много информации».

Также стало известно, что помимо денег на месте находки археологи обнаружили стенки амфор африканского и восточного производства. О находке археологам сообщил мужчина, который во время погружений на небольшой глубине близ берега заметил металлические предметы.

Ранее, в октябре, рядом с Великой Китайской стеной обнаружили 59 бомб времен династии Мин из камня, их возраст достигает 400 лет. Снаряды нашли возле участка стены в Бадалине примерно в 80 километрах от Пекина, он был построен правителями династии Мин в XVI веке.

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