Бесшумный автомат спецназа, чеченский пулемет и снайперская «плетка»: самое популярное оружие российских киллеров

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали соучастника покушения на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева — об этом 31 октября рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Задержанный 46-летний житель Ялты дал признательные показания и рассказал, что выполнял роль координатора при организации покушения. Оно было совершено в ночь на 27 октября возле санатория в Ялте, где жил Олег Царев: один или несколько киллеров стреляли в политика.

К счастью, покушение не удалось: состояние Царева, который был госпитализирован после нападения, в ФСБ назвали удовлетворительным. При этом до сих пор неизвестно, из какого именно оружия стреляли в политика. Впрочем, наиболее популярные среди киллеров «стволы» хорошо известны правоохранительным органам. Это оружие и самые громкие покушения, совершенные с его помощью, вспомнила «Лента.ру».

Пистолет Макарова и политик Немцов

Пистолет Макарова (ПМ) был принят на вооружение Советской армией в 1951 году и до последнего времени выпускался без существенных изменений. Пистолет прост в обращении, обладает небольшими для 9-миллиметрового калибра размерами и весом, а также высокой надежностью. Широко применяется в отечественных силовых структурах, востребован и у криминала.

17 апреля 2003 года в Москве из ПМ с глушителем летальные ранения получил депутат Госдумы Сергей Юшенков. Предположительно, из такого же оружия было совершено и самое громкое заказное преступление 2010-х — расправа над Борисом Немцовым на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля 2015 года.

Пистолет Макарова Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Автоматический пистолет Стечкина и братья Ямадаевы

20-зарядный автоматический пистолет Стечкина (АПС) отличается рядом конструктивных особенностей: может стрелять очередями, и к нему пристегивается массивная деревянная кобура-приклад. Этим длинноствольным пистолетом планировалось вооружить полевых офицеров, гранатометчиков и экипажи боевых машин. Но в итоге АПС ограниченно использовался спецчастями.

Возможность палить из пистолета очередями пришлась по душе преступникам, поэтому в 1990-е годы АПС активно пускали в ход в бандитских разборках

24 сентября 2008 года в Москве при помощи АПС с глушителем киллеры расправились с российским политиком Русланом Ямадаевым, когда он находился в собственном автомобиле. А 28 марта 2009 года в Дубае (ОАЭ) три летальных пули в спину получил его брат Сулим Ямадаев.

Автоматический пистолет Стечкина с прикладом Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Газовый пистолет ИЖ и правозащитница Политковская

Газовые пистолеты семейства ИЖ — один из видов оружия самообороны нелетального действия. Снаряжается патронами, в которых вместо пуль — капсулы со слезоточивым или раздражающим газом. Конструктивно подобное оружие не может стрелять боевыми патронами — в отличие от сигнальных, холостых или травматических с резиновой пулей.

Тем не менее преступники иногда переделывают газовое оружие под боевые патроны. У «самоделки» очень маленький ресурс — всего несколько выстрелов. Однако для совершения расправы больше и не требуется. 7 октября 2006 года из газового пистолета ИЖ, переделанного под боевой патрон, в центре Москвы летальные ранения получила журналистка, правозащитница и писательница Анна Политковская.

Газовый пистолет ИЖ-79-9Т Фото: Воловик Виталий Владимирович / Wikimedia

Пистолет FN Browning Model 1910 и журналистка Бабурова

Пистолет конструкции Джона Браунинга, выпущенный в 1910 году, на долгое время занял нишу компактного оружия личного ношения. Это карманное оружие, основное достоинство которого — малый размер. Пистолет был широко распространен в Европе как гражданское, полицейское и армейское оружие, выпускался вплоть до 1983 года.

Именно из FN Model 1910 в июле 1914 года Гаврило Принцип застрелил эрцгерцога Фердинанда, что привело к Первой мировой войне

Сегодня в России это редкое оружие. В преступном мире им тоже пользуются нечасто, поскольку существуют куда более современные и доступные аналоги этого раритета.

Однако именно из такого пистолета 19 января 2009 года в центре Москвы двумя летальными выстрелами в голову киллеры расправились с адвокатом Станиславом Маркеловым и внештатной журналисткой «Новой газеты» Анастасией Бабуровой.

Пистолет FN Browning Model 1910, из которого застрелили Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову Фото: из материалов уголовного дела

Автоматический пистолет Škorpion vz. 61 и гендиректор ОРТ Листьев

Чехословацкий автоматический пистолет (АП) Škorpion vz. 61 (61 — от 1961 года, когда оружие было принято на вооружение) разрабатывался для танкистов, связистов и военнослужащих других специальностей, которым не требуется что-то большее, чем пистолет.

Škorpion vz. 61 — оружие ближнего боя, и возможность ведения из него автоматической стрельбы сильно увеличивает его огневой потенциал. Скорострельность порядка 840 выстрелов в минуту делает АП страшным оружием в ближнем бою.

Правда, есть и недостатки: к примеру, из пистолета сложно точно стрелять в автоматическом режиме

А боезапас в магазине на 10 или 20 патронов кончается очень быстро. Но пока АП стреляет, его пули рассеиваются по большому пространству, нанося огромный урон. Поэтому это оружие очень полюбилось террористам и бандитам всех мастей.

Škorpion vz. 61 вместе с пистолетом Walther использовали исполнители одной из самых громких заказных расправ 90-х годов: из этого оружия 1 марта 1995 года в Москве летальные ранения получил советский и российский телеведущий и журналист, первый генеральный директор ОРТ, предприниматель Владислав Листьев.

Стреляли дважды: одна из пуль попала Листьеву в голову, вторая — в руку

А уже в наши дни, 12 апреля 2021 года, при помощи АП Škorpion vz. 61 киллер расправился с вором в законе Али Гейдаровым (Альберт Рыжий). Криминальный авторитет занимался на беговой дорожке в фитнес-клубе одного из элитных московских ЖК, когда ликвидатор подошел к нему со спины и сделал пять выстрелов в затылок, не оставив шансов.

Автоматический пистолет Škorpion vz. 61 Фото: Surv1v4l1st / Wikimedia

Пистолет-пулемет «Борз» и бизнесмен Калманович

Пистолет-пулемет «Борз» (по-чеченски «волк») — копия армянского пистолета-пулемета К6-92, в небольших количествах выпущенная грозненским заводом «Красный молот» в период правления Джохара Дудаева. Однако уже к середине 90-х годов словом «Борз» называли целую категорию кустарно или полукустарно изготовленных пистолетов-пулеметов (ПП).

Их отличала упрощенная конструкция и место изготовления — Северный Кавказ

Отследить их практически невозможно из-за отсутствия маркировки и отстрела для пулегильзотеки МВД. А вкупе с тем, что ПП «Борз» хорошо подходит для скрытого ношения и быстрого использования, его успех у криминала был гарантирован.

Из ПП «Борз» 26 июня 1998 года по дороге на работу был расстрелян мэр Нефтеюганска Владимир Петухов. А 2 ноября 2009 года в центре Москвы расправились с известным российским предпринимателем Шабтаем Калмановичем: его Mercedes S500 киллеры расстреляли из двух ПП «Борз».

Один из вариантов пистолета-пулемета «Борз» Фото: Andrew Butko / Wikimedia

Пистолет-пулемет Agram 2000 и депутат Старовойтова

9-миллиметровый пистолет-пулемет Agram 2000 был разработан во время гражданской войны в Югославии и хотя не был официально принят на вооружение воинскими частями, активно использовался партизанами, повстанцами и диверсантами. Характерная особенность — съемный глушитель: ствол интегрируется с ним очень легко.

В стволе проделано несколько групп отверстий, через которые пороховые газы отводятся в расширительную камеру глушителя. Если Agram 2000 используется без него, то отверстия закрываются специальной муфтой.

Оружие получило признание у преступников, поскольку в условиях военного времени не отстреливалось для пулегильзотеки МВД и зачастую не имело маркировки

Именно Agram 2000 вместе с самодельной копией пистолета Beretta использовали киллеры в Санкт-Петербурге 21 ноября 1998 года для расправы над политиком Галиной Старовойтовой, депутатом Госдумы и сопредседателем партии «Демократическая Россия». Старовойтова получила два ранения, которые оказались летальными.

Пистолет-пулемет Agram 2000 Кадр: Royal Armouries / YouTube

Автомат Калашникова и политик Маневич

7,62-миллиметровый автомат Калашникова (АК) был принят на вооружение в СССР в 1949 году. Вместе с модификациями это самое распространенное стрелковое оружие в мире. Основные достоинства АК — простота конструкции, высокая надежность и прочность.

Стрелять из этого оружия можно в любых погодных условиях и при любой температуре воздуха, причем даже если в корпус попал мелкий песок, вода или грязь.

Сегодня АК состоит на вооружении полусотни армий мира, и нет ничего удивительного в том, что это оружие активно используют по ту сторону закона

18 августа 1997 года из автомата Калашникова югославского производства с оптическим прицелом пятью пулями был ранен вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Маневич. По дороге в больницу он скончался.

Автомат спецназа и вор в законе Дед Хасан

Автомат специальный «Вал» был разработан в климовском ЦНИИТОЧМАШ во второй половине 1980-х годов вместе с бесшумной снайперской винтовкой ВСС «Винторез». Легкое (вес всего 2,5 килограмма) бесшумное оружие, в котором предусмотрена возможность использования как снайперских, так и бронебойных патронов.

«Вал» состоит на вооружении подразделений специального назначения, использовался, в частности, во время контртеррористических операций на Северном Кавказе. Это очень серьезное оружие, недоступное рядовому криминалу.

АС «Вал» используют лишь киллеры-профессионалы для заказных расправ над очень известными личностями

5 июня 2009 года из АС «Вал» в Махачкале были сделаны три летальных выстрела в главу МВД Дагестана Адильгерея Магомедтагирова. А 16 января 2013 года во дворе столичного ресторана «Старый фаэтон» летальное ранение из этого оружия получил один из самых могущественных криминальных авторитетов России — вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан).

Автомат специальный «Вал» Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

СВД и вор в законе Япончик

7,62-миллиметровая СВД была принята на вооружение Советской армии в 1963 году. С современной точки зрения винтовку нельзя считать снайперской — кучность ее стрельбы в два с лишним раза уступает требованиям, предъявляемым к высокоточным винтовкам.

Однако киллерам она приглянулась за дальнобойность и коробчатый магазин с десятью патронами: для заказной расправы достаточно всего одной пули, но с СВД у преступника оказывается не одна, а десять попыток поразить цель.

Именно поэтому оружие фигурирует во многих заказных расправах с использованием «плеток» — так на уголовном жаргоне называют снайперские винтовки

28 июля 2009 года киллер из винтовки СВД с глушителем на выходе из столичного ресторана «Тайский слон» ранил в живот лидера криминального клана Москвы, вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика). Позже он скончался в больнице.

Снайперская винтовка Драгунова (СВД) Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Пистолет Beretta и вор в законе Гули

Beretta 92 (также известен как M9) — это итальянский полуавтоматический пистолет калибра 9х19 миллиметров, который заслужил репутацию надежного, практичного, удобного и точного оружия. Он широко распространен как в военных, так и в полицейских подразделениях самых разных стран и по праву признан одним из лучших пистолетов в мире.

Этим Beretta 92 во многом обязан тому факту, что является штатным армейским пистолетом военнослужащих США

Для российских киллеров такое оружие — скорее экзотика: куда более популярен, к примеру, австрийский Glock, которым пользовался Александр Пустовалов (Саша Солдат), один из самых известных ликвидаторов 1990-х.

Тем не менее именно пистолет Beretta использовался для покушения на вора в законе Надира Салифова (Гули), главного вора в законе Азербайджана и одного из самых влиятельных авторитетов всего постсоветского пространства. Ликвидатор расправился с ним вечером 20 августа 2020 года: Гули получил пулю в затылок в одном из номеров отеля в Анталье (Турция).

Пистолет Beretta 92 Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

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