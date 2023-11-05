Зеленский разочаровался из-за возможной отмены визита в Израиль

Times of Israel: визит Зеленского в Израиль могут отменить из-за утечки в СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать в Израиль, но теперь в Киеве задумались о возможной отмене визита в связи с утечкой информации о нем в СМИ. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата.

По словам собеседника издания, Зеленский «разочарован», поскольку «хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он ступит на израильскую землю».

Источник Channel12 пояснил, что утечка наносит ущерб безопасности президента, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта. Решение по дате визита сейчас не принято, добавил он.

3 ноября источник в правительстве Украины заявил, что информация о запланированном визите Владимира Зеленского в Израиль на следующей неделе не соответствует действительности.

До этого канал Channel 12 сообщил, что предположительно 6 или 7 ноября Зеленский прибудет в Израиль, чтобы встретиться с израильским руководством, в частности, с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.