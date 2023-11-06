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14:09, 6 ноября 2023Россия

Армия России сорвала попытки ВСУ высадить десант на левом берегу Днепра

Минобороны: сорваны пять попыток ВСУ высадить десант на левом берегу Днепра

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военнослужащие сорвали пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить десант на левом берегу Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Противник попытался форсировать Днепр на Херсонском направлении. Живой силе ВСУ было нанесено комплексное огневое поражение, отметил представитель военного ведомства.

Всего за минувшие сутки в ходе боев на указанном направлении потери украинских войск составили до 130 человек.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении склада авиационных средств ВСУ на аэродроме Днепр. Помимо этого, на аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена украинская авиационная техника.

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      Алан Босиков
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