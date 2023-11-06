Армия России сорвала попытки ВСУ высадить десант на левом берегу Днепра

Минобороны: сорваны пять попыток ВСУ высадить десант на левом берегу Днепра

Российские военнослужащие сорвали пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить десант на левом берегу Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Противник попытался форсировать Днепр на Херсонском направлении. Живой силе ВСУ было нанесено комплексное огневое поражение, отметил представитель военного ведомства.

Всего за минувшие сутки в ходе боев на указанном направлении потери украинских войск составили до 130 человек.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении склада авиационных средств ВСУ на аэродроме Днепр. Помимо этого, на аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена украинская авиационная техника.