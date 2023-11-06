Названы способы снизить цену при покупке авто

Автоэксперт Солодовник посоветовал торговаться только после осмотра машины

Не стоит пытаться снизить стоимость автомобиля с пробегом по телефону до осмотра — в реальности выгода может составить гораздо больше, сказал директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник. Способы снизить цену при покупке машины он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Перед осмотром можно проверить автомобиль через онлайн сервисы и ехать на встречу уже с наличием информации о его недостатках, которые могут стать предметом торга.

Также, по словам, автоэксперта, необходимо обратить внимание на косвенные признаки скрученного пробега. В их числе потертости сидений, руля и ручки коробки передач, наличие ржавчины, мутность фар. После стоит выяснить реальные показания одометра и попытаться снизить цену.

Не стоит соглашаться осматривать грязное авто, особенно в темное время суток — в таком случае можно не разглядеть повреждения кузова Максим Солодовник автоэксперт

Чтобы не переплатить за авто с пробегом, лучше приобретать его у игроков с хорошей репутацией, которые дают гарантии и несут ответственность, считает Солодовник. Основное преимущество сделки в таких случаях — отсутствие рисков скрытых источников дополнительных расходов после покупки. Например, нахождения в розыске или залоге, критических технических неисправностей, скрученных показателей спидометра. «У большинства российских дилеров все авто проходят предпродажную юридическую и техническую проверку, поэтому риск купить кота в мешке минимален», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко в разговоре с «Лентой.ру» называл наиболее выгодные в обслуживании авто.

