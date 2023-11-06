Пленный боец ВСУ заявил о расправах над жителями Запорожья за поддержку России

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал РИА Новости о расправах над жителями Запорожья за поддержку России.

По его словам, даже если люди не настроены против России, они боятся говорить о ней что-то хорошее, потому что пришедшие с фронта радикально настроенные боевики «приедут — и разговор закончится». Дело даже не дойдет до Службы безопасности Украины (ВСУ).

«Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь — и все. Ребята пропадали», — рассказал пленный боец, отметив, что таким образом могут закончиться даже разговоры «среди своих».

Ранее пленный танкист Игорь Галинка, служивший в 14-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины заявил, что динственный шанс для украинских военных выжить на запорожском направлении — это сдаться в плен.