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13:04, 6 ноября 2023Россия

Лавров рассказал о полученных от Путина знаниях

Глава МИД Лавров: работая с президентом России Путиным, многое от него получаешь

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Работа с президентом России Владимиром Путиным позволяет почерпнуть много нового. О полученных от главы государства знаниях рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Знание». Слова главы МИД приводит ТАСС.

«Когда ты работаешь уже с президентом ты очень многое от него получаешь», — заявил Лавров и отметил, что это нельзя недооценивать.

По словам министра, Путин по-прежнему проявляет инициативу при решении стоящих перед ним задач и использует при этом творческий подход.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Путина своим учителем. Опыт работы с главой государства он описал как бесценный. В частности, Песков отметил мастерство Путина как переговорщика.

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      Алан Босиков
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