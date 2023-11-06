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17:35, 6 ноября 2023Россия

Матвиенко заявила об отсутствии у России выбора из-за ситуации на Донбассе

Спикер Софведа Матвиенко заявила о предотвращении Россией геноцида на Донбассе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия вынуждена была начать демилитаризацию и денацификацию на Украине, потому что к 2022 году ей не оставили выбора. Об этом во время просветительского марафона Российского общества «Знание» заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Трансляцию с форума ведет страница «Знаний» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы не могли мириться с геноцидом. Мы вынуждены были начать спецоперацию, чтобы защитить наших людей», — подчеркнула политик. По ее мнению, в противном случае потерь среди гражданского населения было бы больше, а действия российской армии предотвратили чрезмерную убыль гражданского населения.

Далее Матвиенко рассказала слушателям, что после Евромайдана западные страны пытались сделать из Украины «анти-Россию» и с ее помощью нанести стратегическое поражение России. При этом киевская власть пыталась силой вернуть под контроль территории Донецкой и Луганской народных республик, которые на тот момент России признавала частью Украины.

Ранее президент России Владимир Путин назвал полным беспределом объявление русских некоренной нацией на Украине, добавив, что без советской власти никакой Украины не было.

В феврале 2022 года глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что с 2014 года регион потерял из-за конфликта 5041 человек, еще более восьми тысяч человек получили ранения, а свыше 1,6 тысячи остались инвалидами. Также на этот период пропавшими без вести числился 321 человек.

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      Платон Щукин
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