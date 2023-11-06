Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 6 ноября 2023Россия

Минобороны рассказало о ситуации на купянском направлении

Минобороны: отражены шесть атак ВСУ на купянском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки противника в районах сел Тимковка и Загоруйковка в Харьковской области. Потери ВСУ составили две боевые бронированные машины и три пикапа, среди живой силы — до 135-ти военнослужащих.

Ранее российские артиллеристы уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на артемовском направлении. Военнослужащие использовали 122-миллиметровую гаубицу Д-30, выполнив задачу с закрытой огневой позиции.

В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, в связи с этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут добиться прорыва.

Тем временем британская газета The Times написала, что Залужный и президент Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. По словам авторов статьи, главком ВСУ считает, что оно практически подошло к концу, с чем не готов согласиться глава Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на сообщения о решении Путина участвовать в выборах

      В Воронежской области обнаружили два БПЛА

      ЦАХАЛ нанес удар по единственной в Газе психиатрической больнице

      Стали известны подробности состояния госпитализированного худрука Малого театра

      Турция сообщила о рекорде продаж товаров за рубеж

      Мэра Мариуполя отправили в отставку

      Минобороны рассказало о ситуации на купянском направлении

      Россия ударила по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ

      Российские ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника

      Тренер Махачева высказался о проведении поединка бойца с Макгрегором

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости