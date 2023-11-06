Минобороны рассказало о ситуации на купянском направлении

Минобороны: отражены шесть атак ВСУ на купянском направлении

Российские войска отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки противника в районах сел Тимковка и Загоруйковка в Харьковской области. Потери ВСУ составили две боевые бронированные машины и три пикапа, среди живой силы — до 135-ти военнослужащих.

Ранее российские артиллеристы уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на артемовском направлении. Военнослужащие использовали 122-миллиметровую гаубицу Д-30, выполнив задачу с закрытой огневой позиции.

В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, в связи с этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут добиться прорыва.

Тем временем британская газета The Times написала, что Залужный и президент Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. По словам авторов статьи, главком ВСУ считает, что оно практически подошло к концу, с чем не готов согласиться глава Украины.