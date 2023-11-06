Минобороны заявило о завершении ротации миротворцев в Карабахе

Минобороны: завершена ротация личного состава миротворцев в Карабахе

В зоне Карабахского экономического района завершена ротация личного состава миротворческого контингента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, вооружение и техника были отправлены в Россию для планового ремонта.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что формально российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года. Он пообещал, что в ближайшее время обсудит с партнерами вопросы пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе.