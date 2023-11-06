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10:49, 6 ноября 2023Из жизни

Наследники Берлускони решили выселить из его квартир бывших участниц оргий

Наследники Берлускони решили выселить из его квартир 20 бывших участниц оргий

Фото: Globallookpress.com

Наследники бывшего премьера-министра Италии Сильвио Берлускони решили выселить из его квартир бывших участниц оргий «бунга-бунга». Об этом сообщает The Times.

В настоящее время 20 постоянных участниц подобных вечеринок оказались втянуты в судебные процессы, поскольку семья Берлускони намерена их выселить из его домов. Некоторые из женщин получали ежемесячные выплаты в качестве моральной компенсации за причиненный ущерб их репутации. Однако, Reuters сообщил, что родственники заявили о прекращении выплат.

Впервые об эротических вечеринках на вилле политика стало известно в 2010 году. Тогда он лично позвонил в полицейское отделение и попросил освободить 17-летнюю танцовщицу Кариму Эль Маруг, которую задержали за кражу браслета стоимостью несколько тысяч евро.

Ранее сообщалось, что наследники Берлускони захотели уничтожить его коллекцию из 25 тысяч картин. Выяснилось, что большая часть из собранных произведений не представляет ценности, а их содержание каждый год обходится наследникам политика в 800 тысяч евро (примерно 82 миллиона рублей).

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      Мария Винар
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