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16:46, 6 ноября 2023Экономика

Аналитик высказался о возможности ужесточения потолка цен на российскую нефть

Аналитик Листовский усомнился в ужесточении потолка цен на российскую нефть

Фото: TT News Agency / Reuters

Страны G7 вряд ли станут ужесточать механизм потолка цен на российскую нефть, считает генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, как эта ограничительная мера влияет на доходы Москвы в энергетической сфере.

«По последней информации где-то две трети нефти, которую продает Россия, она продает на своих собственных танкерах. Как мы понимаем, для своих собственных танкеров нет никаких ограничений по потолку цен. Но треть идет через те танкеры, которые этот потолок соблюдают. Но там есть куча финансовых лазеек, каким образом его обходить, например, заключить дополнительный договор. Формально потолок есть, но фактически он давно уже не работает», — объяснил аналитик.

Я не вижу, как его можно ужесточить. Если будет вооруженный захват танкера, это будет объявление войны, а никто на такое не пойдет против России

Андрей Листовскийгенеральный директор Фонда энергетического развития

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), потолок цен на российскую нефть, который ввели страны G7, все больше показывает свою неэффективность. Он перестал влиять на доходы Москвы. Это связано с тем, что экспорт растет, а вместе с ним давление на рубль снижается.

При этом WSJ указывает, что сейчас в США изучают возможность поднять цены на обслуживание судов, чтобы сделать механизм более эффективным.

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