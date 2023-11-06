«Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» 1:1 в матче 14-го тура РПЛ

«Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч забил на 72-й минуте 25-летний форвард хозяев Дмитрий Воробьев. Затем на 85-й минуте защитник гостей Максим Осипенко сравнял счет. Ранее на 33-й минуте в ворота оренбуржцев был назначен пенальти, однако Осипенко не смог его реализовать.

«Оренбург» таким образом продлил серию без побед до шести матчей. В турнирной таблице чемпионата России команда занимает 13-е место, набрав 13 очков. «Ростов» расположился на десятом месте. В активе клуба 17 баллов.

В 15-м туре «Оренбург» сыграет на выезде с московским «Динамо» 12 ноября. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. «Ростов» в этот же день проведет выездной матч против «Спартака». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Москве.