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16:47, 6 ноября 2023Культура

Пенсионный фонд отсудил у певицы Савичевой 7 тысяч рублей

Пенсионный фонд отсудил у певицы Юлии Савичевой 7 тысяч рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Пенсионный фонд России отсудил у российской певицы Юлии Савичевой семь тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Организация, которая с недавнего времени получила новое название — Социальный фонд России, подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с исполнительницы штраф за несвоевременное предоставление отчетности для пенсионного страхования — сведений о СЗВ-стаже за два года (2020-й и 2021-й).

Звезду обязали выплатить штраф в размере шести тысяч рублей, а также одну тысячу госпошлины.

В конце сентября Савичева описала свое состояние после пережитого выкидыша от Александра Аршинова.

Ранее Пенсионный фонд России отсудил у исполнительницы Манижи Сангин 8 тысяч рублей.

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      Анастасия Астахова
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