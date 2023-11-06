Пенсионный фонд отсудил у певицы Савичевой 7 тысяч рублей
Пенсионный фонд отсудил у певицы Юлии Савичевой 7 тысяч рублей
Пенсионный фонд России отсудил у российской певицы Юлии Савичевой семь тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Организация, которая с недавнего времени получила новое название — Социальный фонд России, подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с исполнительницы штраф за несвоевременное предоставление отчетности для пенсионного страхования — сведений о СЗВ-стаже за два года (2020-й и 2021-й).
Звезду обязали выплатить штраф в размере шести тысяч рублей, а также одну тысячу госпошлины.
В конце сентября Савичева описала свое состояние после пережитого выкидыша от Александра Аршинова.
Ранее Пенсионный фонд России отсудил у исполнительницы Манижи Сангин 8 тысяч рублей.