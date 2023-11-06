Россияне резко увеличили число поездок за границу

ФСБ: число поездок россиян за рубеж в январе-сентябре 2023 года выросло на 20 %

В январе-сентябре 2023 года россияне совершили 21 миллион поездок за рубеж, что на 20 процентов больше, чем в тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на статистику погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщает РБК.

Чаще всего из стран дальнего зарубежья россияне за первые девять месяцев текущего года отправлялись в Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд. Речь идет обо всех выездах, в том числе в туристических целях, деловых, по работе, учебе или в частных целях.

Абсолютным лидером за этот период стала Абхазия — 4,61 миллиона поездок, что на 20 тысяч больше, чем у Турции, хотя последняя резко увеличила результат — сразу на 29 процентов. Замыкает тройку Казахстан — 2,36 миллиона выездов.

Единственной европейской страной в первой десятке оказалась Финляндия — 508 тысяч выездов, что на 30 процентов меньше, чем годом ранее. Между тем поток из России в ОАЭ вырос на 64 процента, а в Египет — на 50 процентов.

Ранее издание сообщило, что число поездок российских граждан на автомобилях в страны Европы в третьем квартале 2023 года упало на 45 процентов в сравнении с тем же периодом 2022 года. Поводом для этого стал запрет на въезд машин с российскими номерами, который последовательно вводили соседние страны.