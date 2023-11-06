Россиянин вышел в лидеры по количеству набранных очков среди новичков НХЛ

Павел Минтюков вышел в лидеры по количеству набранных очков среди новичков НХЛ

Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Теперь на счету россиянина один гол и семь ассистов в 11 матчах сезона. Это позволило ему выйти в лидеры по количеству набранных очков среди новичков НХЛ. По этому показателю он делит первое место с американцем Бобби Бринком из «Филадельфия Флайерс» и его соотечественником Логаном Кули из «Аризона Койотс».

«Анахайм» одержал победу над «Вегасом» со счетом 4:2. «Дакс» занимает шестое место в Западной конференции.

19-летний Минтюков — воспитанник московского «Динамо». Он выбран «Анахаймом» под 10-м номером на драфте в 2022 году.