Ростовский губернатор сообщил о работе военных по воздушным целям в зоне СВО

Ростовский губернатор Голубев сообщил о работе по воздушным целям в зоне СВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о работе российских военнослужащих по воздушным целям в зоне специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он добавил, что поражение воздушных целей произошло в воскресенье, 6 ноября, в 16:25. По словам представителя властей, происшествий на территории Ростовской области зафиксировано не было. Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие.

В начале ноября ростовский губернатор сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) поразили две воздушные цели.

Ранее в Минобороны заявили, что российские ПВО уничтожили двадцать три украинских беспилотника.